США і ЄС розуміють потреби Києва в оборонному озброєнні

У США та країнах Європейського Союзу розуміють потребу України в оборонному озброєнні, зважаючи на агресію РФ на Донбасі, переконаний президент України Петро Порошенко.

"Ми у себе в Україні захищаємо Європу від російської агресії. І ми всі знаємо, що після України це може торкнутися інших країн. У Донецьку Росія випробовує найсучасніші у світі системи озброєнь... Ви знаєте, я - президент миру, але тут йдеться про захист нашої країни і людей. Для цього нам негайно потрібна оборонна зброя. Я переконаний, що США і Європа це усвідомлюють", - сказав П. Порошенко в інтерв'ю німецькій газеті "Більд".

За його словами, на окупованих територіях наразі перебувають 700 танків і 1250 одиниць артилерійських систем, які застосовуються проти України. П. Порошенко наголосив, що Україна зробила все можливе для встановлення миру, змінила закони, дотримується домовленостей, проте РФ продовжує агресію.

"Обіцянки, які дає уряд Росії, щодня порушуються, ситуація в окремих частинах сходу України драматична. У нас є однозначні докази того, що обстріл цивільних об'єктів здійснюються цілеспрямовано", - сказав глава української держави, додавши, що РФ жодного разу повністю не дотримувалася мирних домовленостей, що досягалися протягом останніх років.

На запитання про перспективи відновлення контролю над окупованим РФ півостровом Крим, П. Порошенко зазначив: "Крим є і залишається українським, а я як президент буду робити все можливе заради того, щоб Росія залишила цю землю. Проблеми в Криму вже зараз величезні".