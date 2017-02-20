Політика

13:01 20.02.2017

Рада має відреагувати на указ Путіна про визнання документів ОРДЛО - Гопко

Верховна Рада має відреагувати на указ російського президента Володимира Путіна про визнання окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО), вважає голова парламентського комітету із закордонних справ Ганна Гопко (позафракційна).

"Визнання Москвою документів терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР" - це чергове свідчення, що Москва продовжуватиме ескалацію, посилюватиме окупацію. Має бути відповідь українського парламенту, і я закликаю усіх парламентарів для більш активного діалогу, як має реагувати український парламент", - сказала Г. Гопко на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп Верховної Ради в понеділок.

Як повідомлялося, В. Путін 18 лютого підписав указ "Про визнання в РФ документів та реєстраційних знаків транспортних засобів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України".

Керівництво України засудило такий крок РФ, заявивши, що він суперечить логіці Мінських угод.

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