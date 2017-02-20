"БПП" хоче у вівторок у Раді розглянути закріплення території в центрі Києва за меморіальним комплексом Героїв Небесної сотні

Фракція "Блок Петра Порошенко" пропонує на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, 21 лютого, розглянути законопроект, який закріпить територію в центрі Києва під створення меморіального комплексу Героїв Небесної сотні.

"Фракція партії "Блок Петра Порошенка" пропонує поставити завтра одним з перших на порядку денному законопроект №6068, що закріпить територію в центрі столиці за Національним меморіальним комплексом Героїв Небесної сотні для подальшого створення музею Революції гідності", - сказав керівник "Блоку Петра Порошенка" у Верховній Раді Ігор Гринів на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, груп і комітетів у понеділок.

У свою чергу голова українського парламенту Андрій Парубій зазначив, що цей законопроект є в плані, але Верховна Рада зможе включити його до порядку денного для прийняття рішення лише після висновку профільного комітету. За словами А. Парубія, профільний комітет має намір провести засідання для розгляду цього питання у вівторок вранці.