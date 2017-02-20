Порошенко закликав парламентаріїв підтримати зміни до закону про заочне засудження цього тижня

Президент України Петро Порошенко закликав народних депутатів України підтримати зміни до закону про заочне правосуддя вже цього тижня, що надасть можливість судового розгляду обвинувачення стосовно екс-президента Віктора Януковича.

"Єдина і спільна наша позиція - звернення до депутатів. Ми не можемо чекати місяцями, оскільки 15 квітня заверується дія закону, і вони знову вислизнуть від відповідальності. Це наше твердае і наполегливе прохання: цього тижня проголосувати закон, який дозволяє передати справу Януковича до суду", - цитує П. Порошенка прес-служба президента.

Глава держави відзначив важливість цього суду над В. Януковичем, "щоб саме рішенням суду він був позбавлений звання президента, тому що суд встановлює вину, а парламент лише надає політичну оцінку".

У свою чергу, присутній на заході генеральний прокурор Юрій Луценко наголосив на важливості підтримки вже цього тижня законопроекту, яким уточнюється закон про порядок заочного правосуддя. Він пообіцяв, що після того, як цей законопроект буде прийнято, обвинувачення В. Януковича в державній зраді протягом десяти днів буде передано в суд.

"Упевнений, що ми можемо в цьому році передати до суду обвинувачення в державній зраді Януковича і загрозу територіальній цілісності, яка підтверджується написанням листа на адресу Путіна і Держдуми Росії, що сприяло окупації Криму і подальшим діям", - сказав генпрокурор.

Як повідомлялося, Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого військової прокуратури про надання дозволу на проведення щодо В. Януковича процедури спеціального (заочного) досудового розслідування у справі про державну зраду.

В. Янукович з 28 листопада 2016 року є підозрюваним у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України) та ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

27 січня прокурор Р. Кравченко повідомив, що Генпрокуратура України вручить захисту В. Януковича уточнену підозру в держзраді.

Водночас адвокат президента-віткача Віталій Сердюк повідомив, що Генпрокуратура України продовжила до 28 березня 2017 року спеціальне досудове розслідування проти В. Януковича. При цьому він вказав, що уточнене повідомлення про підозру, яку не було прийнято адвокатом, має бути вручено на території РФ.

Раніше генпрокурор України Юрій Луценко заявляв, що Генпрокуратура планує завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні про державну зраду В. Януковича в лютому 2017 року.