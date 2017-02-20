Депутат ЄП Хармс після візиту на Донбас донесе європейським колегам інформацію про ситуацію в зоні АТО - Геращенко

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко, її колега з фракції "Блок Петра Порошенка" Марія Іонова та депутат Європарламенту Ребекка Хармс у понеділок відвідали Донбас, зокрема Авдіївку і позиції 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

"Ми змогли поспілкуватися і з нашими військовими, побували на позиціях 72 бригади. (...) Ребекка Хармс зазначила, що для неї важливий факт, який мало розуміють і знають у Європі, що українські позиції розташовані далеко від лінії домовленостей Мінських угод від вересня 2014 року, тому що ці домовленості були порушені РФ і бойовиками. І вона буде доносити цю інформацію своїм європейським партнерам і колегам", - написала В. Геращенко на сторінці у Фейсбуці в понеділок за підсумками візиту.

Щодо додержання режиму тиші з 20 лютого вона помітила, що в зоні АТО "відносна тиша": "На фронті, незважаючи на поодинокі провокації, сьогодні відносна тиша. Але відведення важкої техніки зірваний, і зірваний не українською стороною. І режим тиші відносний".

Що стосується безпосередньо Авдіївки, то депутати поспілкувалися з керівництвом місцевої влади та заступником командира 72-ї омбр Олександром Самарським. "Місцева влада, глава РВЦА Павло Малихін і заступник комбрига 72 бригади Олександр Самарський розповідають, що вночі були поодинокі обстріли, вранці провокації, але в цілому спокійніше, ніж пару днів тому, коли були загиблі серед військових і цивільних", - написала В. Геращенко.

Вона також наводить дані про руйнування і пошкодження у Авдіївці: "За останні тижні ескалації, після 29 січня, в Авдіївці були пошкоджені 328 цивільних будинків, два з них учора. За весь час війни - 1032 будинки в приватному секторі і 91 багатоповерхівка".

Крім того, за словами І. Геращенко, вони передали Авдіївці генератори, а 72-ї ОМБР - оптику і "ще дещо, про що вони просили під час зустрічі тиждень тому", також передали принтери та іншу необхідну техніку Краматорському прикордонного загону для поліпшення роботи на КПВВ.