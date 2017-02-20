Політика

14:41 20.02.2017

Порошенко призначив посла в Таїланді Бешту послом в Лаосі за сумісництвом

Президент України Петро Порошенко призначив посла України в Таїланді Андрія Бешту послом України в Лаосі за сумісництвом.

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, відповідний указ №38/2017 президент підписав у понеділок.

А. Бешта, 1976 р. працює в структурі МЗС України з 1998 року, був заступником директора – начальником відділу, а згодом в. о. директора Департаменту міжнародних організацій МЗС, також працював у постійному представництві України при ООН. Був членом делегації України в роботі 67-70 сесії Генасамблеї ООН.

Призначений послом України в Таїланді 24 листопада 2015 року.

Раніше посаду посла України в Лаосі за сумісництвом виконував посол України в Таїланді Маркіян Чучук, звільнений указом в. о. президента України Олександра Турчинова в березні 2014 року.

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