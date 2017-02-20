У США пам'ятають обіцянки українського майдану перемогти корупцію та провести реформи

Сполучені Штати Америки закликають українську владу активніше боротися з корупцією та провести економічні та політичні реформи, щоб реалізувати обіцяне учасникам подій на Майдані трирічної давності.

"Україна здійснила значний прогрес, але багато ще слід зробити для виконання обіцянок Майдану. Пам'ятаючи про мужність і рішучість українського народу під час Революції гідності, США закликають українських лідерів активізувати зусилля із боротьби з корупцією та продовжити політичні й економічні реформи на честь тих, хто поклав своє життя за краще, більш демократичне майбутнє України", - йдеться у заяві представника держдепартаменту США Марка Тонера з нагоди третьої річниці Революції гідності.

Як наголосив М.Тонер, США продовжать підтримувати український народ у цих зусиллях.