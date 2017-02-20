Діяння нардепа Артеменка має бути кваліфіковане як держзрада - Чубаров

Діяння народного депутата з фракції Радикальної партії Андрія Артеменка, який начебто передав адміністрації президента США Дональда Трампа підготовлений ним план врегулювання українського конфлікту, має бути кваліфіковане як державна зрада, заявив голова меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат із фракції" "Блок Петра Порошенка" Рефат Чубаров.

"Андрій Артеменко цинічно стверджує, що пропонований ним механізм, мовляв, у повній мірі відповідає праву народів на самовизначення. В умовах триваючої російської окупації Криму, яка характеризується тотальним придушенням прав і свобод кримськотатарського народу і прав людини в Криму, насильницькими викраденнями і вбивствами мирних жителів, численними арештами і нападами на домівки та сім'ї кримських татар, переслідуваннями українських журналістів, діяння Андрія Артеменка однозначно має бути кваліфіковане як державна зрада, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - написав Р.Чубаров на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

За його словами, Генеральна прокуратура України має в стислі терміни внести до Верховної Ради України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України А.Артеменка.

"Упевнений, що абсолютна більшість голосів моїх колег - народних депутатів України про позбавлення народного депутата Андрія Артеменка депутатського імунітету буде переконливим свідченням справжньої позиції Верховної Ради України - єдиного законодавчого органу України в питаннях територіальної цілісності і суверенітету Української держави", - зазначив Р.Чубаров.

Раніше газета New York Times повідомила, що український депутат А.Артеменко передав адміністрації президента США Дональда Трампа підготовлений ним план врегулювання українського конфлікту.

Зокрема, план передбачає проведення загальноукраїнського референдуму про передачу Україною Росії Криму "в оренду терміном від 50 до 100 років", а також "виведення російських військ зі Східної України".

План А.Артеменка, за даними видання, було передано Майклу Флінну, який на той час був помічником Д.Трампа з питань національної безпеки, а потім пішов у відставку, через особистого адвоката американського президента Майкла Коена, який, як звертає увагу газета, одружений на українці.

За заявою А.Артеменка, його план підтримали радники російського президента, з якими він контактував.

Український посол у Сполучених Штатах Валерій Чалий у письмових відповідях на запит видання заявив, що такий план є грубим порушенням Конституції України.