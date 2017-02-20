Політика

19:43 20.02.2017

Радикальна партія вирішила виключити Артеменка зі складу фракції та вимагає від нього скласти мандат

Фракція у Верховній Раді України Радикальної партії Олега Ляшка вирішила виключити депутата Андрія Артеменка зі свого складу та вимагатиме від нього скласти мандат, повідомив народний депутат із фракції Радикальної партії Андрій Лозовий.

"Рішення фракції Радикальної партії Ляшка - виключити Андрія Артеменка зі складу фракції і вимагати від нього скласти мандат, отриманий за списком РПЛ", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Facebook за результатами засідання фракції в понеділок.

Незабаром лідер Радикальної партії Олег Ляшко також підтвердив таке рішення фракції. "Відбулося засідання фракції Радикальної партії... у повному складі членів фракції та за участю нашого колеги Андрія Артеменка, де ми обговорили ситуацію, яка виникла у зв'язку з оприлюдненням так званого мирного плану Артеменка. За результатами обговорення ситуації на засіданні фракції було ухвалено рішення про виключення Андрія Артеменка зі складу фракції", - повідомив О.Ляшко журналістам після засідання фракції в Києві в понеділок.

Він також поінформував, що фракція звернулася до А.Артеменка, "оскільки він позиціонує себе як відповідальний політик, із вимогою скласти депутатський мандат, який він отримав за списком Радикальної партії".

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