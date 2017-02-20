Політика

19:17 20.02.2017

Клімкін візьме участі у дебатах Радбезу ООН з проблематики конфліктів в Європі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 21 лютого візьме участі у відкритих дебатах Ради безпеки ООН з проблематики конфліктів в Європі.

Як повідомляє в понеділок прес-служби Міністерства закордонних справ України, тема дебатів визначена провідною у рамках головування України в РБ ООН у лютому 2017 року.

Очікується, що з брифінгами на цю тему виступлять Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Заньєр та генеральний секретар Європейської служби зовнішньої діяльності Хельга Шмід.

П.Клімкін також проведе низку двосторонніх зустрічей і візьме участь у політологічному заході американської Ради з міжнародних відносин на тему "НАТО, ЄС і майбутнє європейської безпеки".

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