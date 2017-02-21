Політика

10:16 21.02.2017

В ЄС упевнені, що визнання РФ документів ОРДЛО не відповідає духу Мінських угод

Визнання Росією паспортів окремих районів Донецької та Луганської областей суперечить Мінським угодам, і такі документи в Європейському Союзі не визнаватимуть.

"Указ не відповідає духу Мінських угод", - йдеться у відповіді Представництва ЄС в Україні у відповідь на прохання агентства "Інтерфакс-Україна" прокоментувати відповідне рішення глави РФ.

У посольстві зазначили, що ЄС, як і раніше, непохитний у своїй підтримці територіальної цілісності, суверенітету та єдності України, а також повної імплементації Мінських домовленостей.

У диппредставництві наголосили, що "документи для подорожей, видані так званими ДНР/ЛНР, не визнаються Європейським Союзом".

Крім того, питання визнання документів ОРЛО та ОРДО обговорювалося під час зустрічі в Мюнхені високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Федеріки Могеріні з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

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