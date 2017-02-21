Посла України при НАТО призначать найближчим часом

Найближчим часом завершиться процес призначення посла України при НАТО, а також до інших держав, де наразі немає дипломатів такого рівня, упевнені в Міністерстві закордонних справ України.

"У нас не призначено посла в НАТО, але нам не вистачає ще близько десятка послів у різних країнах. Процес цей, я упевнений, завершиться найближчим часом. У нас буде наш представник в НАТО та в інших країнах також", - сказав заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко журналістам у Києві у вівторок.

Він зазначив, що процес призначення посла досить гнучкий, приймаюча країна має надати згоду на призначення. "У випадку НАТО 28 країн мають надати згоду на призначення однієї конкретної людини. Якщо такої згоди немає, то до організації, яка працює на консенсусному принципі, ми не можемо послати людину", - розповів заступник міністра.

При цьому він не уточнив, чи є конкретні кандидатури на призначення послом України при НАТО.