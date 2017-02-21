Політика

11:28 21.02.2017

Визнання Росією документів ОРДЛО суперечить мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі

Визнання Росією документів окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) суперечить цілям процесу врегулювання конфлікту на Донбасі, йдеться в заяві ОБСЄ.

Згідно із заявою на офіційному сайті організації, ОБСЄ висловлює серйозне занепокоєння цим рішенням російського лідера.

"На нашу думку, цей указ суперечить цілям процесу врегулювання в східній частині України", - йдеться в заяві.

На думку організації, документи, видані на суверенній території України, діють лише тоді, коли вони випущені міжнародно визнаною владою.

В ОБСЄ наголосили, що дії з врегулювання ситуації на Донбасі мають відповідати принципам ОБСЄ, а також Мінським домовленостям.

"Односторонні дії ставлять під загрозу зусилля із вирішення кризи навколо України", - заявили в ОБСЄ.

Напередодні генсек ОБСЄ Ламберто Заньєр наголосив, що рішення президента РФ про визнання документів, що видаються на непідконтрольних українській владі територіях Донбасу, не піде на користь врегулюванню на сході України.

За його словами, такі дії Москви є кроком назад від і так дуже далекої мети зупинити війну на Донбасі. Генсек ОБСЄ зазначив, що тепер реалізація Мінських угод відбуватиметься в складніших умовах.

За словами Л.Заньєра, таким чином Кремль не лише визнав документи "ДНР" і "ЛНР", а й самих лідерів збройних формувань в ОРДЛО. "Звісно ж, фактично означає ... визнання і тих, хто видає ці документи", - наголосив він.

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