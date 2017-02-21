Політика

11:53 21.02.2017

Київ хотів би більшого прогресу щодо дорожньої карти Мінських угод

Українська сторона хотіла би бачити більше прогресу в розробці та погодженні дорожньої карти Мінських угод, повідомив заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Щодо дорожньої карти... Ми хотіли б, щоб зрушень було більше. Фактично дорожня карта дозволяє нам покроково виконувати Мінськ", - розповів він агентству "Інтерфакс-Україна" в Києві у вівторок.

В.Пристайко також уточнив, що українська сторона сподівається, що "якщо розбити кожен крок на чіткі та зрозумілі позиції, які можна проконтролювати, то можна буде один за іншим виконувати".

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