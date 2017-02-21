Новим депутатом від БПП замість Савченка О. може бути головний юридичний радник "Рошен"

Новим народним депутатом від партії "Блок Петра Порошенка" (БПП) замість голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка, повноваження якого були достроково припинені у вівторок, може стати головний юридичний радник "Кондитерської корпорації "Рошен" Юрій Буглак.

Він був включений до списку партії на позачергових парламентських виборах 2014 року під №81 і є першим у черзі на заміщення обраних нардепів, повноваження яких були припинені.

Наступним після нього у списку йде екс-міністр юстиції України і народний депутат попередніх скликань Роман Зварич.