Політика

18:10 21.02.2017

Новим депутатом від БПП замість Савченка О. може бути головний юридичний радник "Рошен"

Новим народним депутатом від партії "Блок Петра Порошенка" (БПП) замість голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка, повноваження якого були достроково припинені у вівторок, може стати головний юридичний радник "Кондитерської корпорації "Рошен" Юрій Буглак.

Він був включений до списку партії на позачергових парламентських виборах 2014 року під №81 і є першим у черзі на заміщення обраних нардепів, повноваження яких були припинені.

Наступним після нього у списку йде екс-міністр юстиції України і народний депутат попередніх скликань Роман Зварич.

ВАЖЛИВЕ

Луценко бачить велику ймовірність внесення подання на зняття недоторканності з нардепа Артеменка

ВР прийняла порядок денний сесії з більш ніж 2 тис. законопроектів

Визнання Росією документів ОРДЛО суперечить мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі

Нардеп Артеменко не має наміру відмовлятися від мандата

В ЄС упевнені, що визнання РФ документів ОРДЛО не відповідає духу Мінських угод

ОСТАННЄ

Нардеп Шуфрич заявляє, що листа про несплату податків отримав від ДФС лише 20 лютого

Єльченко відкрив засідання Радбезу ООН, де відбудуться відкриті дебати щодо конфліктів у Європі

Радикальна партія має намір позбавити нардепа Артеменка мандата через юридичні механізми

Парубій офіційно оголосив про виключення нардепа Артеменка з фракції Радикальної партії

Київ хотів би більшого прогресу щодо дорожньої карти Мінських угод

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog204.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА