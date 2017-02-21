Політика

19:04 21.02.2017

Рада провалила законопроект про підвищення прозорості у видобувних галузях

Верховна Рада України не набрала голосів для прийняття в першому читанні законопроекту №4840 "Про розкриття інформації у видобувних галузях".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", народні депутати розпочали розгляд законопроекту під кінець свого робочого дня, який у них закінчився о 18:00.

Для розгляду його за скороченою процедурою знайшлося 195 голосів.

Для підтримки законопроекту за основу першої спроби народні обранці знайшли лише 217 голосів "за".

"Це дуже добре мітингувати і вимагати розкриття інформації, але дуже важко бути в залі на своїх робочих місцях", - закликав голова Верховної Ради Андрій Парубій депутатів повернутися до зал і розпочати роботу.

Після цього, за повернення до процедури голосування за законопроект №4840 проголосували 228 депутатів, але за прийняття його основу проголосували лише 223 народних обранця.

Ще три спроби повернутися до процедури голосування за законопроект також були марними (225, 225 і 223 голоси "за"), оскільки вже було 18:00.

У прес-службі НАК "Нафтогазу України" заначали, що проект закону "Про розкриття інформації у видобувних галузях" розроблено з метою впровадження в Україні міжнародних стандартів і передових практик розкриття інформації у видобувних галузях відповідно до ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (ІПДО). Ці стандарти впроваджуються у 48 країнах світу, зокрема в Казахстані, Норвегії, Великобританії, Німеччини, США.

Законопроект передбачає надання громадськості доступу до повної та об'єктивної інформації щодо платежів суб'єктів господарювання у видобувних галузях, в інтересах державного і місцевих бюджетів, створення передумов для суспільно відповідального використання корисних копалин загальнодержавного значення.

Його прийняття допоможе посилити роль громадськості та місцевих громад у вирішенні питань, пов'язаних з використанням та управлінням корисними копалинами загальнодержавного значення.

ВАЖЛИВЕ

Конфлікт на Донбасі залишається головним джерелом нестабільності в Європі

Луценко бачить велику ймовірність внесення подання на зняття недоторканності з нардепа Артеменка

ВР прийняла порядок денний сесії з більш ніж 2 тис. законопроектів

Визнання Росією документів ОРДЛО суперечить мирному врегулюванню конфлікту на Донбасі

Нардеп Артеменко не має наміру відмовлятися від мандата

ОСТАННЄ

Нардеп Шуфрич заявляє, що листа про несплату податків отримав від ДФС лише 20 лютого

Новим депутатом від БПП замість Савченка О. може бути головний юридичний радник "Рошен"

Єльченко відкрив засідання Радбезу ООН, де відбудуться відкриті дебати щодо конфліктів у Європі

Радикальна партія має намір позбавити нардепа Артеменка мандата через юридичні механізми

Парубій офіційно оголосив про виключення нардепа Артеменка з фракції Радикальної партії

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog44.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА