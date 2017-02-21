Рада провалила законопроект про підвищення прозорості у видобувних галузях

Верховна Рада України не набрала голосів для прийняття в першому читанні законопроекту №4840 "Про розкриття інформації у видобувних галузях".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", народні депутати розпочали розгляд законопроекту під кінець свого робочого дня, який у них закінчився о 18:00.

Для розгляду його за скороченою процедурою знайшлося 195 голосів.

Для підтримки законопроекту за основу першої спроби народні обранці знайшли лише 217 голосів "за".

"Це дуже добре мітингувати і вимагати розкриття інформації, але дуже важко бути в залі на своїх робочих місцях", - закликав голова Верховної Ради Андрій Парубій депутатів повернутися до зал і розпочати роботу.

Після цього, за повернення до процедури голосування за законопроект №4840 проголосували 228 депутатів, але за прийняття його основу проголосували лише 223 народних обранця.

Ще три спроби повернутися до процедури голосування за законопроект також були марними (225, 225 і 223 голоси "за"), оскільки вже було 18:00.

У прес-службі НАК "Нафтогазу України" заначали, що проект закону "Про розкриття інформації у видобувних галузях" розроблено з метою впровадження в Україні міжнародних стандартів і передових практик розкриття інформації у видобувних галузях відповідно до ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях (ІПДО). Ці стандарти впроваджуються у 48 країнах світу, зокрема в Казахстані, Норвегії, Великобританії, Німеччини, США.

Законопроект передбачає надання громадськості доступу до повної та об'єктивної інформації щодо платежів суб'єктів господарювання у видобувних галузях, в інтересах державного і місцевих бюджетів, створення передумов для суспільно відповідального використання корисних копалин загальнодержавного значення.

Його прийняття допоможе посилити роль громадськості та місцевих громад у вирішенні питань, пов'язаних з використанням та управлінням корисними копалинами загальнодержавного значення.