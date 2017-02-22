Політика

09:46 22.02.2017

Порошенко провів зустріч із представниками США - сенатором Річардом Дурбіним та конгресменом Майклом Квіглі

Президент України Петро Порошенко у вівторок провів зустріч із сенатором США Річардом Дурбіним та конгресменом США Майклом Квіглі, на було обговорено ситуацію на Донбасі та подальшу співпрацю, повідомляється на офіційному сайті глави держави.

"Президент України обговорив із представниками Конгресу США питання зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами і протидії російській агресії", - йдеться в повідомленні, розміщеному на офіційному сайті президента України у вівторок увечері.

Лідер України подякував за тверду та послідовну двопартійну підтримку України з боку обох палат Конгресу США в протидії триваючій російській агресії.

П.Порошенко детально поінформував співрозмовників про ескалацію ситуації на Донбасі і триваючі провокації та порушення режиму припинення вогню з боку контрольованих Росією бойовиків. Співрозмовники відзначили необхідність збереження та посилення міжнародних санкцій стосовно РФ до повного виконання нею Мінських домовленостей, а також відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, включно з Кримом.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено питанням реалізації реформ в Україні та подальшому сприянню в цьому процесі з боку США.

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