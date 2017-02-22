Клімкін і Гутерреш обговорили перспективу співпраці ООН з регіональними організаціями та конфлікт на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін і Генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гуттереш 21 лютого у штаб-квартирі ООН обговорили можливу співпрацю з регіональними організаціями.

"Сторони обговорили результати відкритих дебатів РБ ООН щодо конфліктів у Європі та можливі напрями співробітництва ООН із регіональними організаціями з метою підвищення ефективності превентивної дипломатії на європейському континенті", - повідомляє прес-служба МЗС у середу.

Особливу увагу було приділено російсько-українському конфлікту та стану виконання Мінських домовленостей.

П.Клімкін повторив запрошення Генсеку ООН відвідати Україну.