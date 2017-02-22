В "Опоблоці" стверджують, що "Украерорух" закрив повітряний простір країни для приватних літаків

Народний депутат України (фракція "Опозиційний блок") Микола Скорик стверджує, що "Украерорух" за вказівкою Служби безпеки України закрив повітряний простір країни для приватних літаків, і пов'язує це рішення з наміром не допустити повернення Дмитра Фірташа.

"Ми вимагаємо припинити репресії та скасувати незаконне рішення "Украероруху", а СБУ - припинити тиснути на державні органи та українське суспільство", - сказав М.Скорик журналістам у парламенті в середу.

За його словами, "Украерорух" за вказівкою СБУ закрив повітряний простір України для приватних літаків.

"Це рішення пов'язане з можливістю повернення в Україну відомого підприємця Дмитра Фірташа. Така ситуація вже була в 2015 році, коли Дмитро Фірташ мав намір прилетіти на з'їзд Федерації роботодавців України", - нагадав депутат.

В агентства "Інтерфакс-Україна" немає підтвердження цієї інформації від компетентних відомств.

Як повідомлялося, 21 лютого колегія суддів Вищого земельного суду Відня задовольнила апеляцію прокуратури Австрії на рішення суду першої інстанції про відмову в екстрадиції українського бізнесмена Д.Фірташа до США за запитом американської влади. Його затримали у Відні майже одразу після програшу апеляційного суду у справі про його екстрадицію до США.