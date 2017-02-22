Політика

12:18 22.02.2017

В "Опоблоці" стверджують, що "Украерорух" закрив повітряний простір країни для приватних літаків

Народний депутат України (фракція "Опозиційний блок") Микола Скорик стверджує, що "Украерорух" за вказівкою Служби безпеки України закрив повітряний простір країни для приватних літаків, і пов'язує це рішення з наміром не допустити повернення Дмитра Фірташа.

"Ми вимагаємо припинити репресії та скасувати незаконне рішення "Украероруху", а СБУ - припинити тиснути на державні органи та українське суспільство", - сказав М.Скорик журналістам у парламенті в середу.

За його словами, "Украерорух" за вказівкою СБУ закрив повітряний простір України для приватних літаків.

"Це рішення пов'язане з можливістю повернення в Україну відомого підприємця Дмитра Фірташа. Така ситуація вже була в 2015 році, коли Дмитро Фірташ мав намір прилетіти на з'їзд Федерації роботодавців України", - нагадав депутат.

В агентства "Інтерфакс-Україна" немає підтвердження цієї інформації від компетентних відомств.

Як повідомлялося, 21 лютого колегія суддів Вищого земельного суду Відня задовольнила апеляцію прокуратури Австрії на рішення суду першої інстанції про відмову в екстрадиції українського бізнесмена Д.Фірташа до США за запитом американської влади. Його затримали у Відні майже одразу після програшу апеляційного суду у справі про його екстрадицію до США.

ВАЖЛИВЕ

Артеменко незадовго до публікації про свій "мирний план" був у Москві

Рада провалила законопроект про підвищення прозорості у видобувних галузях

Конфлікт на Донбасі залишається головним джерелом нестабільності в Європі

Луценко бачить велику ймовірність внесення подання на зняття недоторканності з нардепа Артеменка

ВР прийняла порядок денний сесії з більш ніж 2 тис. законопроектів

ОСТАННЄ

Російська агресія проти України має на меті зруйнувати європейську і трансатлантичну єдність як основу світової системи безпеки

Клімкін і Гутерреш обговорили перспективу співпраці ООН з регіональними організаціями та конфлікт на Донбасі

Клімкін щодо заяви про смерть Чуркіна: Ми хотіли б висловити співчуття його родині, але заява голови була б недоречною

Amnesty International звинуватила Трампа в дестабілізації ситуації у світі

Порошенко провів зустріч із представниками США - сенатором Річардом Дурбіним та конгресменом Майклом Квіглі

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Принтеры для наклеек
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА