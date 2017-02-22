Політика

12:28 22.02.2017

Російська агресія проти України має на меті зруйнувати європейську і трансатлантичну єдність як основу світової системи безпеки

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів відкриті дебати в Раді безпеки ООН із проблематики конфліктів в Європі, повідомляють у Міністерстві закордонних справ України.

"Події останнього десятиріччя продемонстрували, що вже не можна далі ігнорувати конфлікти в Європі та нехтувати їхніми уроками. Необхідно повернути увагу Ради безпеки ООН до питань європейської безпеки", - йдеться в повідомленні на сайті відомства, оприлюдненому у вівторок увечері.

П.Клімкін наголосив, що невирішені конфлікти на Європейському континенті мають одну спільну рису - активну участь у них РФ, яка використовує конфліктні ситуації у власних геополітичних інтересах. Він зазначив, що якщо агресії не протидіяти, то "кожен "заморожений" конфлікт стане активним, а агресор продовжить створювати нові загрози і виклики стабільності".

Глава українського зовнішньополітичного відомства також порушив питання агресії РФ в Україні, реформування Радбезу в контексті недопущення зловживання правом вето та більш активного підходу у вирішенні конфліктів із застосуванням інструментів, визначених статутом ООН.

Участь у дебатах взяли делегації близько 50 держав-членів ООН, а також Генеральний секретар ГУАМ.

ВАЖЛИВЕ

Артеменко незадовго до публікації про свій "мирний план" був у Москві

Рада провалила законопроект про підвищення прозорості у видобувних галузях

Конфлікт на Донбасі залишається головним джерелом нестабільності в Європі

Луценко бачить велику ймовірність внесення подання на зняття недоторканності з нардепа Артеменка

ВР прийняла порядок денний сесії з більш ніж 2 тис. законопроектів

ОСТАННЄ

В "Опоблоці" стверджують, що "Украерорух" закрив повітряний простір країни для приватних літаків

Клімкін і Гутерреш обговорили перспективу співпраці ООН з регіональними організаціями та конфлікт на Донбасі

Клімкін щодо заяви про смерть Чуркіна: Ми хотіли б висловити співчуття його родині, але заява голови була б недоречною

Amnesty International звинуватила Трампа в дестабілізації ситуації у світі

Порошенко провів зустріч із представниками США - сенатором Річардом Дурбіним та конгресменом Майклом Квіглі

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Комплектующие для мобильных телефонов
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА