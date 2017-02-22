Російська агресія проти України має на меті зруйнувати європейську і трансатлантичну єдність як основу світової системи безпеки

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів відкриті дебати в Раді безпеки ООН із проблематики конфліктів в Європі, повідомляють у Міністерстві закордонних справ України.

"Події останнього десятиріччя продемонстрували, що вже не можна далі ігнорувати конфлікти в Європі та нехтувати їхніми уроками. Необхідно повернути увагу Ради безпеки ООН до питань європейської безпеки", - йдеться в повідомленні на сайті відомства, оприлюдненому у вівторок увечері.

П.Клімкін наголосив, що невирішені конфлікти на Європейському континенті мають одну спільну рису - активну участь у них РФ, яка використовує конфліктні ситуації у власних геополітичних інтересах. Він зазначив, що якщо агресії не протидіяти, то "кожен "заморожений" конфлікт стане активним, а агресор продовжить створювати нові загрози і виклики стабільності".

Глава українського зовнішньополітичного відомства також порушив питання агресії РФ в Україні, реформування Радбезу в контексті недопущення зловживання правом вето та більш активного підходу у вирішенні конфліктів із застосуванням інструментів, визначених статутом ООН.

Участь у дебатах взяли делегації близько 50 держав-членів ООН, а також Генеральний секретар ГУАМ.