Порошенко переконаний, що Лукашенко не дозволить використати свою країну проти України

Президент України Петро Порошенко переконаний, що лідер Білорусі Олександр Лукашенко не дозволить використати територію своєї держави для недружніх дій стосовно Української держави.

"На півночі Кремль посилює тиск на Білорусь. Хоча я упевнений, що президент Лукашенко не дозволить, про що він мені неодноразово говорив, використати свою територію для недружніх дій стосовно нас", - сказав президент, виступаючи під час оперативних зборів ЗСУ в Києві в середу.

П.Порошенко також зазначив, що О.Лукашенко заборонив використовувати на території Білорусі "документи" окремих районів Донецької та Луганської областей як документи для подорожей.

"Навчений досвідом, радив би білорусам, як і країнам Балтії, бути готовими до будь-яких сюрпризів із боку Москви", - наголосив президент України.