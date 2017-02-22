Порошенко: Майбутні безальтернативні президентські вибори в РФ є аргументом для підвищення боєготовності ЗСУ

Майбутні вибори президента РФ, заплановані на 2018 рік, є аргументом для підвищення боєготовності Збройних сил України з огляду на те, що антиукраїнський курс має підтримку з боку російських виборців і може бути використаний як виборча технологія, заявляє президент України Петро Порошенко.

"Безальтернативні президентські вибори в Росії, які відбудуться наступного року, вже зараз є додатковим аргументом для підвищеної бойової готовності Збройних сил України", - сказав П.Порошенко на оперативних зборах керівництва Генштабу ЗСУ в Києві в середу.

"Адже ясно, що гра м'язами є головною виборчою технологією. Ворожий курс стосовно України і всього зовнішнього світу має, на жаль, підтримку з боку російських виборців. Як говорили колись, "народ і партія єдині", - пояснив глава держави.

За словами П.Порошенка, метою РФ є дестабілізувати континент і розвалити Євросоюз.

"Зразком безцеремонної поведінки стала участь РФ у спробі державного перевороту в Чорногорії та підготовці вбивства її керівництва. Таким чином хотіли зірвати вступ цієї балканської держави до НАТО", - сказав президент.

Він зазначив, що для керівництва РФ кордону з Україною не існує.

"Він (президент РФ В.Путін - ІФ) не вважає нас, українців, окремою нацією, окремим народом, тобто заперечує сам факт існування українців, про що він неодноразово заявляв публічно", - сказав глава держави, додавши, що це не просто ідеологічна риторика, а дуже серйозна загроза.

"Висновок очевидний: Росія намагатиметься реалізувати свої імперські плани як у формі продовження гібридної війни, так і не виключена відкрита агресія з масштабним застосуванням військової сили на всіх напрямках", - вважає П.Порошенко.