Порошенко задоволений рівнем встановлення діалогу з новою адміністрацією США

Президент України Петро Порошенко висловив задоволення рівнем налагодження діалогу з новою адміністрацією США.

"Нині я задоволений тим, як наводяться мости і налагоджується наш діалог із новою американською адміністрацією", - сказав глава держави, виступаючи під час оперативних зборів ЗСУ в Києві в середу.

Він нагадав, що в Мюнхені провів дуже важливу зустріч із віце-президентом США Майклом Пенсом, а також провів телефонні переговори з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном. Крім того, за словами П.Порошенка, раніше відбулися ефективні телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом.

"Водночас я дуже розчарований тим, що деякі українські політики наймають собі лобістів у Вашингтоні, плетуть інтриги та перешкоджають вітчизняній дипломатії, яка працює над поглибленням американсько-українського партнерства", - сказав глава Української держави.