Політика

13:15 22.02.2017

Порошенко: Україна вітає роботу НАТО щодо посилення східного флангу Альянсу

Президент України Петро Порошенко наголошує, що Київ підтримує зусилля НАТО щодо посилення східного флангу Альянсу.

"Україна беззастережно підтримує і вітає зусилля НАТО щодо посилення східного флангу Альянсу, щодо захисту його країн-членів від ворожих посягань Російської Федерації", - сказав президент, виступаючи під час оперативних зборів ЗСУ в Києві в середу.

П.Порошенко також зазначив, що Україна приділяє величезне значення військовим навчанням із залученням інструкторів з армій іноземних партнерів.

"Хоча іноді не стільки вони навчають нас, скільки вже тренуються і вчаться нашого бойового досвіду ведення бойових дій і діяння у рамках гібридної війни. Адже хто ще, окрім нас, має такий досвід спілкування з росіянами", - сказав глава держави.

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