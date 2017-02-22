Кабмін затвердив положення про уповноваженого з прав людей з інвалідністю
Кабінет Міністрів України затвердив положення про урядового уповноваженого з прав людей з інвалідністю.
Як повідомляє прес-служба Міністерства соціальної політики, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду 21 лютого.
Згідно з ухваленим урядом рішенням, основними завданнями урядового уповноваженого є сприяння виконанню Україною міжнародних зобов'язань з дотримання прав і законних інтересів осіб з інвалідністю; моніторинг дотримання таких прав і підготовка в установленому порядку пропозицій щодо забезпечення дотримання прав.
Уповноважений також у рамках своїх повноважень вживає заходів щодо усунення порушень прав осіб з інвалідністю та причин і умов, що спричинили їх виникнення. Окрім іншого, урядовий уповноважений бере участь із правом дорадчого голосу в засіданнях Кабінету Міністрів України під час розгляду питань, що належать до його компетенції.
Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності уповноваженого здійснює секретаріат Кабміну. Для цього було збільшено штатну чисельність працівників секретаріату, зокрема апарату прем'єр-міністра України.
Як повідомлялося, 14 грудня 2016 року Кабмін призначив урядовим уповноваженим у справах осіб з інвалідністю громадську активістку Раїсу Панасюк.