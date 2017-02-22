Політика

14:43 22.02.2017

Депутати пропонують ВР звернутися до США про безпекові гарантії України за Будапештським меморандумом

Група народних депутатів із різних фракцій пропонує Верховній Раді звернутися до нової адміністрації та Конгресу США з проханням надати Україні безпекові гарантії згідно з Будапештським меморандумом.

Відповідний проект постанови №6111 "Про звернення Верховної Ради України до нової адміністрації та Конгресу США щодо безпекових гарантій за Будапештським меморандумом та включення України до двостороннього безпекового формату" зареєстровано на сайті парламенту в середу.

Серед авторів проекту постанови - голови фракцій "Блок Петра Порошенка" Ігор Гринів, "Народний фронт" Максим Бурбак, Радикальної партії Олег Ляшко.

Текст проекту постанови на сайті наразі не оприлюднено.

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