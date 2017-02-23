МЗС Білорусі вживе заходів для недопущення зривів прес-конференцій ТКГ

Міністерство закордонних справ Білорусі обіцяє вжити низку заходів у зв'язку зі зривом радикалами в Мінську прес-конференції спецпредставника ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з Донбасу Мартіна Зайдіка, за збереження ліберального підходу до представників ЗМІ.

"Ставлення до журналістів залишиться максимально ліберальним, але ми приймемо відповідні заходи, що будуть на користь переговорів у Мінську", - заявив Д. Мирончик на брифінгу в п'ятницю в Мінську.

Він наголосив, що нічого екстраординарного очікувати не слід. "Щось ви помітите, а щось не помітите", - сказав представник білоруського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, 15 лютого в Мінську перед початком прес-конференції М. Зайдіка за підсумками роботи ТКГ чотири людини, які представилися представниками незареєстрованої в РФ партії "Інша Росія", почали розкидати листівки і вигукувати вимоги до російського керівництва припинити переговори, а також дипломатичні та економічні відносини з Україною. Вони також вимагали припинення переговорів у Мінську щодо мирного врегулювання в Донбасі.

Порушників порядку вивела служба охорони. Прес-конференцію М. Зайдіка за підсумками засідання контактної групи було відкладено.

МЗС Білорусі розцінив спробу зриву прес-конференції як свідому провокацію, спрямовану на зрив переговорного процесу і дискредитацію мінського переговорного майданчику.