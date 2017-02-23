Політика

11:14 23.02.2017

МЗС Білорусі вживе заходів для недопущення зривів прес-конференцій ТКГ

Міністерство закордонних справ Білорусі обіцяє вжити низку заходів у зв'язку зі зривом радикалами в Мінську прес-конференції спецпредставника ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з Донбасу Мартіна Зайдіка, за збереження ліберального підходу до представників ЗМІ.

"Ставлення до журналістів залишиться максимально ліберальним, але ми приймемо відповідні заходи, що будуть на користь переговорів у Мінську", - заявив Д. Мирончик на брифінгу в п'ятницю в Мінську.

Він наголосив, що нічого екстраординарного очікувати не слід. "Щось ви помітите, а щось не помітите", - сказав представник білоруського зовнішньополітичного відомства.

Як повідомлялося, 15 лютого в Мінську перед початком прес-конференції М. Зайдіка за підсумками роботи ТКГ чотири людини, які представилися представниками незареєстрованої в РФ партії "Інша Росія", почали розкидати листівки і вигукувати вимоги до російського керівництва припинити переговори, а також дипломатичні та економічні відносини з Україною. Вони також вимагали припинення переговорів у Мінську щодо мирного врегулювання в Донбасі.

Порушників порядку вивела служба охорони. Прес-конференцію М. Зайдіка за підсумками засідання контактної групи було відкладено.

МЗС Білорусі розцінив спробу зриву прес-конференції як свідому провокацію, спрямовану на зрив переговорного процесу і дискредитацію мінського переговорного майданчику.

ВАЖЛИВЕ

Рада прийняла законопроект про зміни до КПК щодо заочного засудження

Депутати пропонують ВР звернутися до США про безпекові гарантії України за Будапештським меморандумом

Білорусь відмовилася визнавати паспорти "ДНР"/"ЛНР"

Порошенко: Україна вітає роботу НАТО щодо посилення східного флангу Альянсу

Порошенко задоволений рівнем встановлення діалогу з новою адміністрацією США

ОСТАННЄ

Мін'юст і Мінфін відмовилися працювати над законопроектом про тимчасово окуповані території, кажуть у профільному комітеті

"Самопоміч" вимагатиме терміново розглянути в комітеті законопроект про окуповані території

Кабмін затвердив положення про уповноваженого з прав людей з інвалідністю

Порошенко: Майбутні безальтернативні президентські вибори в РФ є аргументом для підвищення боєготовності ЗСУ

Порошенко переконаний, що Лукашенко не дозволить використати свою країну проти України

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog9552.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА