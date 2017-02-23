Рада прийняла законопроект про зміни до КПК щодо заочного засудження

Верховна Рада України підтримала в першому читанні проект закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, що дозволить в короткі терміни завершити розслідування і передати до суду справу екс-президента України Віктора Януковича та його прибічників (№5610).

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", на ранковому засіданні у четвер підтримали цей проект постанови 233 народних депутати України.

Представляючи цей законопроект, генеральний прокурор України Юрій Луценко зазначив, що він дозволить вже в березні розпочати процедуру заочного засудження екс-президента України Віктора Януковича за звинуваченням про державну зраду.

"Я просив би підтримати запропонований законопроект у першому читанні і загалом, що надасть можливість 10 березня розпочати суд над Януковичем", - зазначив Ю. Луценко

Також Ю. Луценко повідомив, що ухвалення цього законопроекту "очікують" високопоставлені чиновники РФ: радник президента Росії Сергій Глазьєв, представник президента РФ у так званому "Кримському федеральному окрузі" Олег Белавенцев, міністр оборони РФ Сергій Шойгу і його заступники – Дмитро Булгаков, Микола Панков, начальник Генерального штабу, перший заступник міністра оборони РФ Валерій Герасимов, яких підозрюють у скоєнні військових злочинів.

Зміни до Кримінального Кодексу України після прийняття загалом збільшать терміни "заочного" досудового розслідування до 18 місяців і на аналогічний термін утримання під вартою у кримінальних провадженнях щодо тяжких злочинів, вчинених злочинною організацією або терористичною.

"Сотні кримінальних справ ведуться Генеральною прокуратурою (у зв'язку з анексією Криму і вторгнення РФ – ІФ), десятки цих проваджень передані до суду, але найбільший стопор цього – недосконалість нинішнього законодавства з заочного засудження. На жаль, чинна редакція цього закону дає лазівки для сторони захисту цих високопоставлених і дуже багатих за рахунок грабунку країни клієнтів для того, щоб зупиняти ці справи в суді або затягувати",- сказав Ю. Луценко.

"Сьогодні вашій увазі пропонується закон, що закриває можливість для захисту Януковича, (екс-глави МВС України Віталія – ІФ) Захарченко і багатьох інших людей понести справедливу відповідальність у відкритому суді", - додав генпрокурор.

Після голосування за законопроект у першому читанні спікер Верховної Ради України Андрій Парубій зазначив, що час ще є і в парламентського комітету є ще два тижні на доопрацювання законодавчої ініціативи, і не став виносити законопроект на голосування за короткою процедурою та прийняття в цілому.