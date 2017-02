"БПП" і "Народний фронт" спробували "протягнути" кандидатуру Найджела Брауна до складу комісії з аудиту НАБУ

Верховна Рада України не змогла делегувати за своєю квотою члена комісії зовнішнього контролю на проведення незалежної оцінки ефективності Національного антикорупційного бюро України.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", народні депутати на пленарному засіданні в четвер розглянули проект постанови №5571 про визначення кандидатури до складу комісії зовнішнього аудиту ефективності НАБУ, яким пропонували делегувати заступника генерального інспектора Департаменту юстиції США Роберта Сторча.

Однак керівник фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Гринів під час свого виступу запропонував кандидатуру британця Найджела Брауна.

"Я хотів би запропонувати від імені фракції партії "Блок Петра Порошенка" та політичної партії "Народний фронт" кандидатуру...просимо врахувати пропозицію двох фракцій та для голосування включити також кандидатуру Найджела Брауна", - сказав І. Гринів.

Це викликало обурення у низки депутатів, зокрема членів комітету з питань запобігання та протидії корупції, у віданні якого перебуває це питання. Обурені парламентарії наголошували, що комітет розглянув саме кандидатуру Р. Сторча, а Н.Браун запропонований фракціями без жодних обговорень.

Глава комітету із запобігання і протидії корупції Єгор Соболєв, звертаючись до присутнього у парламенті Н. Брауна, наголосив: "Вас роблять об'єктом маніпуляцій і ганьби".

Водночас, під час дискусій у парламенті не озвучили сферу діяльності і посаду Н.Брауна. Сам претендент на всі запитання парламентаріїв, хто його запросив і номінував, відповідав, що не знає.

Водночас у соціальній мережі "Linked in" в профайлі Найджела Брауна, фото якого схоже на присутнього в парламенті, про рід його діяльності зазначено Partner - Barringtons Global Experts in Compliance and Investigations.

Між тим сам претендент у Верховній Раді стверджував, що має досвід розслідування економічних злочинів.

За підсумками голосувань, народні депутати не підтримали жодної з кандидатур. У результаті 272 парламентаріїв підтримали рішення повернути це питання до комітету на доопрацювання.