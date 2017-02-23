Політика

13:11 23.02.2017

Київ працюватиме з західними партнерами над посиленням санкцій проти РФ за визнання "документів" ОРДЛО

Українська сторона має намір провести переговори з західними партнерами з приводу можливого посилення санкцій проти Росії у зв'язку з виданням президентом РФ Володимиром Путіним указу про визнання "документів" ОРДЛО, повідомив директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макєєв.

"Президент чітко визначив, що такі деструктивні дії Кремля мають привести до дискусії в ЄС, з нашими основними партнерами не в площину пом'якшення санкцій, а їх посилення за таку агресивну політику Кремля. І ми працюватимемо з нашими головними партнерами для того, щоб санкційні тиск на Росію, як єдиний інструмент політичного тиску, залишався і використовувався", - сказав О. Макєєв журналістам у четвер у Києві.

Він зазначив, що МЗС України, зі свого боку негайно відреагував на цей указ РФ, заявивши про порушення Кремлем своїх зобов'язань у відповідності з Мінськими угодами.

"Ми будемо дуже уважно стежити за тим, як інші держави реагуватимуть. Але той факт, що дії Кремля були засуджені з боку ЄС, США, Німеччини, ОБСЄ, Франції, наших основних зовнішньополітичних партнерів, свідчить про те, що їхня оцінка дій Кремля цілком збігається з нашою", - зазначив дипломат.

ВАЖЛИВЕ

Джемілєв вважає безперспективним військовий сценарій повернення Криму під контроль України

Рада прийняла законопроект про зміни до КПК щодо заочного засудження

Депутати пропонують ВР звернутися до США про безпекові гарантії України за Будапештським меморандумом

Білорусь відмовилася визнавати паспорти "ДНР"/"ЛНР"

Порошенко: Україна вітає роботу НАТО щодо посилення східного флангу Альянсу

ОСТАННЄ

Рада прийняла за основу законопроект про спрощену процедуру капіталізації та реорганізації банків

Нардепи від "Самопомочі" відправляються на Донбас особисто підтримувати учасників блокади – Березюк

"БПП" і "Народний фронт" спробували "протягнути" кандидатуру Найджела Брауна до складу комісії з аудиту НАБУ

МЗС Білорусі вживе заходів для недопущення зривів прес-конференцій ТКГ

Мін'юст і Мінфін відмовилися працювати над законопроектом про тимчасово окуповані території, кажуть у профільному комітеті

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Контроллеры купить
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА