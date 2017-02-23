Київ працюватиме з західними партнерами над посиленням санкцій проти РФ за визнання "документів" ОРДЛО

Українська сторона має намір провести переговори з західними партнерами з приводу можливого посилення санкцій проти Росії у зв'язку з виданням президентом РФ Володимиром Путіним указу про визнання "документів" ОРДЛО, повідомив директор політичного департаменту МЗС України Олексій Макєєв.

"Президент чітко визначив, що такі деструктивні дії Кремля мають привести до дискусії в ЄС, з нашими основними партнерами не в площину пом'якшення санкцій, а їх посилення за таку агресивну політику Кремля. І ми працюватимемо з нашими головними партнерами для того, щоб санкційні тиск на Росію, як єдиний інструмент політичного тиску, залишався і використовувався", - сказав О. Макєєв журналістам у четвер у Києві.

Він зазначив, що МЗС України, зі свого боку негайно відреагував на цей указ РФ, заявивши про порушення Кремлем своїх зобов'язань у відповідності з Мінськими угодами.

"Ми будемо дуже уважно стежити за тим, як інші держави реагуватимуть. Але той факт, що дії Кремля були засуджені з боку ЄС, США, Німеччини, ОБСЄ, Франції, наших основних зовнішньополітичних партнерів, свідчить про те, що їхня оцінка дій Кремля цілком збігається з нашою", - зазначив дипломат.