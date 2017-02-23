Джемілєв вважає безперспективним військовий сценарій повернення Криму під контроль України

Народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка", лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв назвав безперспективним військовий сценарій повернення Криму під контроль України, оскільки військові дії можуть спричинити етнічні чистки.

"Ми дуже сподіваємося, що санкції на окупанта посилюватимуть і це змусить його покинути окуповані території. Інший вихід – військовий - нам зараз видається безперспективним. Це потягне за собою етнічні чистки. А якщо там розгорнуться воєнні дії, Крим може перетворитися на безлюдний півострів", - заявив М. Джемілєв в ефірі телеканалу "112.Україна" в четвер.

Він також зазначив, що ситуація з правами людини в окупованому Криму постійно погіршується, на півострові панує атмосфера страху, і багато кримських татарів хочуть виїхати з півострова. "Ми ледве стримуємо людей, щоб вони не залишали Крим, тому що це стратегія окупантів – щоб кримські татари покинули Крим. Це стосується не лише кримських татар, але й проукраїнськи налаштованих людей, - зазначив він.

У свою чергу голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат з фракції БПП Рефат Чубаров сподівається, що президент України Петро Порошенко в річницю анексії Криму ініціює створення робочої групи Конституційної комісії для розробки змін до розділу Конституції України щодо Криму.

"Пане президенте, шановні колеги, ми неприпустимо затягнули зі створенням робочої групи з підготовки доповнень і змін до розділу X Конституції України "Автономна Республіка Крим". Хочу висловити сподівання, що саме в ці дні президентом України все-таки буде ініційовано створення робочої групи у складі Конституційної комісії для прийняття зазначеного рішення", - заявив він з трибуни українського парламенту на пленарному засіданні в четвер.

Як повідомлялося, українська влада визначили 20 лютого 2014 року датою початку тимчасової окупації АР Крим.