Політика

14:00 23.02.2017

Нардепи від "Самопомочі" відправляються на Донбас особисто підтримувати учасників блокади – Березюк

Члени фракції "Самопоміч" у Верховній Раді України в четвер вирушають на схід, щоб приєднатися до учасників блокади на лінії розмежування на Донбасі, заявляє керівник цієї фракції Олег Березюк.

"Сьогодні, саме зараз, більшість фракції "Самопоміч" звідси їде до хлопців на схід, щоб стати поруч з ними і показати, що торгівля на крові колонізує Українську державу політично, економічно і соціально", - сказав він з трибуни парламенту на пленарному засіданні в четвер.

"На превеликий жаль, комітет не зміг проголосувати за те, щоб цей закон був у залі", - додав політик.

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