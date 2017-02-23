Політика

14:20 23.02.2017

Рада прийняла за основу законопроект про спрощену процедуру капіталізації та реорганізації банків

Верховна Рада в четвер прийняла за основу законопроект №6010 "Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків".

За ухвалення відповідного проекту закону проголосували 235 депутатів.

За даними Національного банку України (НБУ), зазначений документ відкриває всім банкам, зокрема тим, що не потребують капіталізації, можливість проводити реорганізацію за скороченою процедурою, строк якої буде скорочено до трьох-чотирьох місяців до півтора років.

Всім банкам також буде доступна спрощена процедура капіталізації за рахунок внесків акціонерів, за умови, що попередньо буде підтверджено джерело походження внесених коштів.

"Скорочення термінів капіталізації та реорганізації стане можливим за рахунок прискорення регуляторних і корпоративних погоджень, а також зменшення кількості погоджувальних документів НБУ, Антимонопольного комітету України (АМКУ), Державної фіскальної служби (ДФС) і НКЦПФР", - наголошується в повідомленні НБУ на його сторінці в соцмережі Facebook.

Крім цього, норми проекту закону дозволяють центробанку приймати рішення про відкликання банківської ліцензії без ліквідації юридичної особи.

"Це дозволить банкам, за їх бажанням, залишити банківський ринок і продовжити діяльність юридичної особи, зокрема у фінансовому (небанківському) секторі", - пояснює центробанк.

Дія закону обмежено до 1 січня 2020 року.

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