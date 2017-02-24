Політика

09:40 24.02.2017

Юнкер заявляє про відсутність перспектив розширення ЄС до 2020 року

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер не бачить перспектив прийняття до Євросоюзу нових членів, принаймні, до закінчення свого мандата в 2019 році.

"Не буде нових членів до 2019 року, коли я піду (з цієї поади)", - сказав він у середу на конференції в Лувенському католицькому університету (Бельгія), відповідаючи на запитання студентів.

Він нагадав, що говорив це ще в 2014 році, коли вступив на посаду.

"Жодна з країн-кандидатів не відповідає копенгагенським критеріям (необхідним для вступу в союз - ІФ). Але, безсумнівно, у майбутньому розширення будуть", - заявив глава Єврокомісії.

Він нагадав, що тривають переговори із західно-балканськими країнами, з якими ЄС вже обіцяв "європейську перспективу", в минулому році відкрито нові статті переговорів з Туреччиною, яка, однак, на його думку, зараз все більше віддаляється від Європи, тривають переговори між кіпрськими громадами про об'єднання острова.

"Але я не бачу, щоб хоча б одна з країн-кандидатів була готова вступити в ЄС до 2020 року", - сказав він.

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