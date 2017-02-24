Політика

11:01 24.02.2017

Сенат Нідерландів також підтримає ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС, - Парубій

Голова Верховної Ради Андрій Парубій подякував палаті представників (нижньої палати) парламенту Нідерландів за ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС і висловив упевненість, що сенат також підтримає ратифікацію.

"Це голосування - не остаточний крок до ратифікації. Очікуємо рішення сенату. Проте у мене є впевненість, що сенат також підтримає ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС... Я переконаний, що більшість членів сенату підтримає Україну", - заявив А. Парубій, відкриваючи пленарне засідання Верховної Ради в п'ятницю.

Він також подякував палаті представників за позитивне голосування за ратифікацію Угоди.

"Підтримуючи Україну, ви інвестуєте в майбутнє, підтримуєте стабільність і мир в Європі, цементируете антипутінську коаліцію", - сказав спікер українського парламенту.

Як повідомлялося, 23 лютого нижня палата парламенту Нідерландів (палата представників) офіційно підтвердила ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Пізніше палата представників не підтримала пропозиції лідера Соціалістичної партії Нідерландів Гаррі ван Боммеля про необхідність юридичного прийняття політичного документа - "заяви обов'язкового характеру", який повинен стати відповіддю на результати референдуму, де 61% виборців були проти Угоди про асоціацію.

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