Нардепи Развадовський і Шаповалов збільшили чисельність групи "Відродження" до 26 парламентарів

Народні депутати Віктор Развадовський і Юрій Шаповалов увійшли до складу депутатської групи "Відродження" у Верховній Раді.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", відповідне оголошення зробила перший віце-спікер Ірина Геращенко на пленарному засіданні парламенту в п'ятницю.

В. Развадовський був обраний до парламенту за мажоритарним округом №67 (Житомирська область) і до грудня 2016 року входив до складу депутатської групи "Воля народу".

Ю. Шаповалов пройшов до Верховної Ради за округом №146 (Полтавська область) і до листопада минулого року також був у групі "Воля народу".

Таким чином, у депутатській групі "Відродження" наразі вже 26 парламентаріїв.