Політика

14:28 24.02.2017

Пленарний тиждень Ради закрито, народні депутати зберуться 14 березня

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко закрила пленарне засідання парламенту в п'ятницю.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", до цього часу у сесійній залі залишилося менше 50 народних депутатів. Після закриття засідання вони вже традиційно зробили спільне фото біля трибуни.

Згідно з календарним планом роботи Верховної Ради, з 27 лютого до 3 березня парламентарі працюють з виборцями, 6-10 березня - у комітетах, комісіях і фракціях. Наступне пленарне засідання відбудеться 14 березня.

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