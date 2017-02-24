Пленарний тиждень Ради закрито, народні депутати зберуться 14 березня

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко закрила пленарне засідання парламенту в п'ятницю.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", до цього часу у сесійній залі залишилося менше 50 народних депутатів. Після закриття засідання вони вже традиційно зробили спільне фото біля трибуни.

Згідно з календарним планом роботи Верховної Ради, з 27 лютого до 3 березня парламентарі працюють з виборцями, 6-10 березня - у комітетах, комісіях і фракціях. Наступне пленарне засідання відбудеться 14 березня.