Політика

17:25 24.02.2017

Зеркаль очолить делегацію України на слуханнях в Гаазі щодо порушень РФ конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму

Президент України Петро Порошенко підписав указ про утворення делегації України для участі в слуханнях Міжнародного суду ООН (Гаага) щодо порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Згідно з указом, оприлюдненим у п'ятницю вдень на сайті глави Української держави, очолила українську делегацію заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Також до її складу увійшли директор департаменту Європейського Союзу МЗС України Всеволод Ченцов, заступник генерального прокурора Євген Єнін, керівник головного департаменту зовнішньої політики та євроінтеграції Адміністрації президента України Ігор Жовква, керівник секретаріату уповноваженого Верховної Ради з прав людини Богдан Крикливенко та начальник апарату глави Служби безпеки України Олександр Ткачук.

"Слухання відбудуться в період із 6 по 9 березня в Гаазі", - зазначили в прес-службі президента України.

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