Тарута: Будь я прем'єром, блокаду торгівлі на Донбасі зняли б за тиждень

Народний депутат України (позафракційний) Сергій Тарута заявив, що в разі призначення його прем'єр-міністром України він зміг би зняти торговельну блокаду на Донбасі за тиждень.

"Думаю, що будь я прем'єром, рівно за тиждень там би блокади не було", - сказав він в ефірі телеканалу NewsOne під час дискусії про шляхи вирішення проблеми блокади окупованого Донбасу.

За словами С.Тарути, блокування залізничних колій для перешкоджання контрабанді є неефективним: "Контрабанда є, але вона не там, де на сьогодні перебувають учасники блокади. Вони хочуть створити економічний хаос та політичні проблеми в Україні. Ні для кого не секрет, що контрабанда проходить через блокпости та "сіру" зону з використанням автотранспорту".

Депутат вважає, що продовження блокади Донбасу може призвести до непоправних наслідків для економіки України. При цьому виконавча влада усвідомлює масштаби катастрофи, але не робить рішучих кроків щодо деблокування залізничного сполучення на Донбасі через те, що такі рішення призведуть до падіння рейтингу провладних політичних сил.

"У рамках збереження рейтингу цих політсил інтереси країни, інтереси людей відходять на другий план", - вважає С.Тарута.