Політика

19:32 24.02.2017

Севрюков закликав голів фракцій та спікера вирішити питання включення новообраних депутатів до складів комітетів ВР

Народний депутат фракції партії "Блок Петра Порошенка" Владислав Севрюков офіційно звернувся до голів фракцій та голови Верховної Ради Андрія Парубія задля вирішення питання включення новообраних депутатів до складу комітетів парламенту.

"Хочу звернутися до голів фракцій: я в цьому парламенті півтора року, і за цей час не включений до жодного комітету. І таких, як я, на сьогодні 27 народних депутатів. Усе це через те, що існують якісь політичні ігри, домовленості в цьому питанні, яке намагаються об'єднати з питаннями переходу депутатів, з призначенням нових керівників комітетів, ще знаходяться якісь причини... І через це блокується вхід народного депутата до парламентського комітету", - наголосив парламентар під час виступів народних депутатів у парламентській залі, повідомляє прес-служба партії "Блоку Петра Порошенка".

"Тому я звертаюся до голів фракцій вирішити це питання якнайшвидше і надати нам можливість працювати - виконувати свої обов'язки. Прошу мій виступ вважати офіційним запитом до голів фракцій і голови парламенту. І прошу найближчим часом вирішити це питання", - резюмував В.Севрюков.

У прес-службі "БПП" повідомили, що перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко дала розпорядження зареєструвати цей виступ народного депутата як офіційний запит із подальшим розглядом та відповіддю.

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