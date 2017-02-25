Дата зустрічі Порошенка і Трампа все ще обговорюється – Клімкін

Конкретна дата зустрічі президента України Петра Порошенка і президента США Дональда Трампа досі обговорюється, а також визначаються дати зустрічей з іншими членами нової Адміністрації президента США, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Ми зараз обговорюємо різні опції. На сьогодні більше сказати не можу, щоб свідомо, так би мовити, не тримати інтригу", – сказав міністр, відповідаючи на запитання про те, чи можна сьогодні говорити про конкретну дату зустрічі між українським та американським лідерами, в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня. Україна" (ZN.UA), який було опубліковано в суботу.

Глава українського МЗС повідомив, що його відомство також добирає дати зустрічі з новим держсекретарем США Рексом Тіллерсоном і кількома іншими представниками адміністрації Д.Трампа.

"Ми зараз добираємо дату, коли можна було б найімовірніше зустрітися одразу і з Тіллерсоном, і зі щойно призначеним радником з національної безпеки Макмастером, і з новим міністром оборони Меттісом, оскільки існує багато аспектів, які необхідно обговорювати з різними членами нової американської адміністрації", – зазначив П.Клімкін.