Політика

12:26 25.02.2017

Шок від окупації Криму допоміг Україні переосмислити роль кримських татар в історії країни - посол Канади

Посол Канади в Україні Роман Ващук вважає, що шок від окупації Криму Росією допоміг українському суспільству усвідомити історичний внесок кримських татар у спільну Україну.

"Шок окупації допоміг українському суспільству переосмислити і дооцінити історичний внесок кримських татар у спільну історію цієї країни і по-іншому подивитися на питання національно-культурної складової автономії Криму в Україні", - сказав він під час міжнародного форуму "Крим в умовах окупації: наслідки для України та світу" в Києві у суботу.

Посол зазначив, що в Канаді кримськотатарська діаспора активно співпрацює з українською і навіть російською в питанні підтримки України.

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