Клімкін назвав "міфологією" домовленість про нерозширення "нормандського формату" за рахунок США

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін спростував існування домовленості не розширювати "нормандський формат" переговорів щодо кризи в Україні за рахунок США, якої нібито було досягнуто на полях конференції з безпеки в Мюнхені наприкінці минулого тижня.

Як заявив міністр в інтерв'ю тижневику "Дзеркало тижня. Україна" (ZN.UA), насправді в Мюнхені ніхто ні про що таке не домовлявся, і ця "домовленість" має міфічний характер. "Це міфологія, яку чомусь всі підхопили. Насправді в Мюнхені взагалі ніхто ні про що таке не домовлявся. Це не звучало ні на "Норманді", ні на окремих зустрічах. Просто, як я розумію, коли проходили зустрічі у Тіллерсона, зокрема і з Габріелем, була розмова про те, що зараз, саме в цей момент, "нормандський формат" функціонує так, як функціонує", - зазначив П.Клімкін.

За словами глави МЗС, американська сторона готова шукати в рамках переговорного процесу форми свого ангажування.

Раніше повідомлялося, що за підсумками переговорів з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном у Мюнхені, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що формат "Нормандської четвірки" не буде розширено. "Ми говорили про розширення формату з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном. Ми домовилися про контакти зі США. Але думаємо, що наявний формат треба зберегти. США на це погодилися", – сказав глава німецького МЗС