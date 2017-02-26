Політика

12:24 26.02.2017

І.Геращенко: Прямих переговорів і легітимізації бойовиків Україною не буде, хоч би як цього хотів Кремль

Україна не піде на легітимізацію бойовиків і прямі переговори з ними незважаючи на те, що Київ намагаються примусити до цього, заявляє перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"Україну всіма силами підштовхують до легітимізації бойовиків, до прямих переговорів з ОРДЛО, намагаючись створити сценарії прямих переговорів, паралельних Мінському процесу, без РФ і ОБСЄ... Але ніяких прямих переговорів і легітимізації бандитів не буде. Хоч би які брудні сценарії розігрував Кремль у цій гібридній війні проти України", - написала вона на своїй сторінці в Facebook у неділю.

При цьому І.Геращенко наголосила, що такі спроби серйозно ускладнюють і без того непросту роботу української делегації в Мінську, "причому всіх груп, і не тільки гуманітарної, але й безпеки, економічної, політичної".

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