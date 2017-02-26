Трамп розглядає можливість виходу США з Ради ООН з прав людини

Адміністрація президента США Дональда Трампа, можливо, ухвалить рішення про вихід країни з Ради ООН із прав людини у зв'язку з незгодою з позицією органу щодо деяких питань, пише в неділю журнал "Політико" з посиланням на джерело серед колишніх і нинішніх американських чиновників.

Як зазначає видання, таке рішення Д.Трампа може бути пов'язано з негативною позицією ради щодо поселенської діяльності Ізраїлю.

Остаточне рішення про членство Вашингтона в органі вирішуватимуть спільно Д.Трамп, американський держсекретар Рекс Тіллерсон і представник США при ООН Ніккі Гейлі.

Наприкінці грудня 2016 року РБ ООН ухвалила резолюцію, що засуджує поселенську діяльність Ізраїлю і вимагає від нього припинити подібні дії.