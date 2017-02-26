Політика

13:26 26.02.2017

Кравчук вважає, що Україні не потрібно відновлювати ядерний потенціал

Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що Україні не потрібно відновлювати ядерний потенціал.

"А ви уявіть, що наша ядерна зброя діє, от ми її тут зробили, маємо тут відновити її, є все, щоб виробляти ядерну зброю і ставити на носії. Ядерну зброю було виготовлено на території Росії, в Арзамасі. Всі боєголовки, 165 - стратегічні, а кожна несла по 5 зарядів, це 700, усі направлені на США і термін їх дії закінчується у 1997 році. У 1997 році треба було зняти боєголовки і куди віддати? У Росію. Це надумана химера, і зараз цим спекулюють. Єдиний шлях був - віддати ядерну зброю. І єдиний шлях для людства - припинити виготовлення ядерної зброї", - сказав Л.Кравчук в програмі "Гордон" на телеканалі "112 Україна".

На запитання, чи потрібно Україні відновлювати свій ядерний потенціал, перший президент відповів: "По-перше, не можна, а по-друге - не треба".

Незважаючи на приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і зобов'язання України всіх ядерних озброєнь на її території, 5 грудня 1994 року між Україною, РФ, Великою Британією і США було підписано так званий Будапештський меморандум, за яким раніше перераховані держави-учасниці мали поважати незалежність, суверенітет та наявні кордони України, утримуватися від будь-яких проявів агресії проти України, зокрема і від економічного тиску. 2 червня 1996 р. Україна офіційно втратила ядерний статус.

У Міністерстві закордонних справ України після початку агресії РФ неодноразово заявляли, що Росія ігнорує положення статуту ООН і не виконує своїх зобов'язань за Будапештським меморандумом. Водночас у МЗС РФ заявляють, що країна не порушувала Будапештського меморандуму.

ВАЖЛИВЕ

Трамп розглядає можливість виходу США з Ради ООН з прав людини

І.Геращенко: Прямих переговорів і легітимізації бойовиків Україною не буде, хоч би як цього хотів Кремль

В АП сподіваються на ратифікацію сенатом Нідерландів угоди про асоціацію України з ЄС у квітні

Тарута: Будь я прем'єром, блокаду торгівлі на Донбасі зняли б за тиждень

Зеркаль очолить делегацію України на слуханнях в Гаазі щодо порушень РФ конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму

ОСТАННЄ

Клімкін назвав "міфологією" домовленість про нерозширення "нормандського формату" за рахунок США

Шок від окупації Криму допоміг Україні переосмислити роль кримських татар в історії країни - посол Канади

Дата зустрічі Порошенка і Трампа все ще обговорюється – Клімкін

Чубаров про поїздку Савченко в Донецьк: Не можна єдину державну політику розтягувати по шматочках

Питання звільнення Криму і Донбасу не можна розділяти, необхідна єдина стратегія – Чубаров

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
комплектующие для мобильных телефонов в Украине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА