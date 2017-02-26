Кравчук вважає, що Україні не потрібно відновлювати ядерний потенціал

Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що Україні не потрібно відновлювати ядерний потенціал.

"А ви уявіть, що наша ядерна зброя діє, от ми її тут зробили, маємо тут відновити її, є все, щоб виробляти ядерну зброю і ставити на носії. Ядерну зброю було виготовлено на території Росії, в Арзамасі. Всі боєголовки, 165 - стратегічні, а кожна несла по 5 зарядів, це 700, усі направлені на США і термін їх дії закінчується у 1997 році. У 1997 році треба було зняти боєголовки і куди віддати? У Росію. Це надумана химера, і зараз цим спекулюють. Єдиний шлях був - віддати ядерну зброю. І єдиний шлях для людства - припинити виготовлення ядерної зброї", - сказав Л.Кравчук в програмі "Гордон" на телеканалі "112 Україна".

На запитання, чи потрібно Україні відновлювати свій ядерний потенціал, перший президент відповів: "По-перше, не можна, а по-друге - не треба".

Незважаючи на приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї і зобов'язання України всіх ядерних озброєнь на її території, 5 грудня 1994 року між Україною, РФ, Великою Британією і США було підписано так званий Будапештський меморандум, за яким раніше перераховані держави-учасниці мали поважати незалежність, суверенітет та наявні кордони України, утримуватися від будь-яких проявів агресії проти України, зокрема і від економічного тиску. 2 червня 1996 р. Україна офіційно втратила ядерний статус.

У Міністерстві закордонних справ України після початку агресії РФ неодноразово заявляли, що Росія ігнорує положення статуту ООН і не виконує своїх зобов'язань за Будапештським меморандумом. Водночас у МЗС РФ заявляють, що країна не порушувала Будапештського меморандуму.