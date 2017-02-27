Рада ЄС затвердила положення про безвізовий режим із Грузією для короткострокових поїздок

Рада ЄС ухвалила у понеділок положення про лібералізацію візового режиму для громадян Грузії, які виїжджають до Євросоюзу на термін перебування до 90 днів протягом кожного 180-денного періоду, повідомила в Брюсселі прес-служба ради.

"Це угода зблизить народи Грузії і ЄС і сприятиме зміцненню туризму і ділових зв'язків", - заявив міністр внутрішніх справ і національної безпеки головуючої в Раді ЄС Мальти Кармело Абела.

У комюніке уточнюється, що Рада ЄС та Європейський парламент тепер мають підписати прийняті правила. Текст потім буде опубліковано в "Офіційному журналі" ЄС і набуде чинності через 20 днів одночасно з новим механізмом призупинення безвізового режиму.

Громадянам Грузії з біометричними паспортами більше не потрібна віза для поїздок до ЄС на термін до 90 днів ділових, туристичних або сімейних цілях.

У документі наголошується, що ці правила не застосовуватимуться до Ірландії та Сполученого Королівства згідно з протоколами, що додаються до договорів ЄС. Візовий режим з цими державами-членами союзу здійснюватиметься з урахуванням їхнього національного законодавства.