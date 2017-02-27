Політика

12:24 27.02.2017

Рада ЄС схвалила механізм призупинення безвізового режиму

Рада Європейського Союзу на засіданні в понеділок прийняла постанову, що передбачає призупинення дії безвізового режиму для третіх країн.

"Лібералізація візового режиму приносить велику користь ЄС і третім країнам. Водночас ЄС має бути в змозі ефективно реагувати у випадках, коли правила не дотримуються. Затверджений сьогодні перегляд механізму призупинення дозволяє легше боротися зі зловживаннями системою", - процитовано слова міністра внутрішніх справ і національної безпеки Мальти Кармело Абела прес-служба Євроради в понеділок.

Відповідну постанову має бути підписано в Раді ЄС та Європарламенті та опубліковано в офіційному журналі ЄС, затверджений механізм набуде чинності через 20 днів з моменту публікації.

Як повідомлялося, 15 лютого Європейський парламент остаточно затвердив законопроект, що передбачає призупинення безвізового режиму для третіх країн.

За новим механізмом безвізовий режим з третіми країнами може бути припинений в одному або кількох випадках, зокрема, через значне збільшення кількості громадян країни, яким відмовляють у в'їзді або які залишаються на території ЄС довше обумовленого, значне збільшення необґрунтованих клопотань про надання притулку, зменшення співробітництва з реадмісію (повернення мігрантів), або збільшення ризиків або безпосередня загроза державній політиці чи внутрішньої безпеки, пов'язана з громадянами третіх країн.

За новими правилами, ініціювати процес призупинення дії безвізового режиму можуть як країни-члени ЄС, так і Європейська Комісія. Після повідомлення держави-члена в ЄК буде один місяць на ухвалення рішення про призупинення дії безвізового режиму для країни терміном до дев'яти місяців. Якщо протягом цього часу ситуація не почне поліпшуватися, ЄК може подати Європарламенту і Єврораді пропозицію про продовження дії відмови у безвізовому режимі для конкретної країни ще на 18 місяців.

ВАЖЛИВЕ

Трамп розглядає можливість виходу США з Ради ООН з прав людини

І.Геращенко: Прямих переговорів і легітимізації бойовиків Україною не буде, хоч би як цього хотів Кремль

Шок від окупації Криму допоміг Україні переосмислити роль кримських татар в історії країни - посол Канади

В АП сподіваються на ратифікацію сенатом Нідерландів угоди про асоціацію України з ЄС у квітні

Тарута: Будь я прем'єром, блокаду торгівлі на Донбасі зняли б за тиждень

ОСТАННЄ

Рада ЄС затвердила положення про безвізовий режим із Грузією для короткострокових поїздок

Кравчук вважає, що Україні не потрібно відновлювати ядерний потенціал

Клімкін назвав "міфологією" домовленість про нерозширення "нормандського формату" за рахунок США

Дата зустрічі Порошенка і Трампа все ще обговорюється – Клімкін

Чубаров про поїздку Савченко в Донецьк: Не можна єдину державну політику розтягувати по шматочках

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
принтеры этикеток в онлайн магазине
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА