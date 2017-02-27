Рада ЄС схвалила механізм призупинення безвізового режиму

Рада Європейського Союзу на засіданні в понеділок прийняла постанову, що передбачає призупинення дії безвізового режиму для третіх країн.

"Лібералізація візового режиму приносить велику користь ЄС і третім країнам. Водночас ЄС має бути в змозі ефективно реагувати у випадках, коли правила не дотримуються. Затверджений сьогодні перегляд механізму призупинення дозволяє легше боротися зі зловживаннями системою", - процитовано слова міністра внутрішніх справ і національної безпеки Мальти Кармело Абела прес-служба Євроради в понеділок.

Відповідну постанову має бути підписано в Раді ЄС та Європарламенті та опубліковано в офіційному журналі ЄС, затверджений механізм набуде чинності через 20 днів з моменту публікації.

Як повідомлялося, 15 лютого Європейський парламент остаточно затвердив законопроект, що передбачає призупинення безвізового режиму для третіх країн.

За новим механізмом безвізовий режим з третіми країнами може бути припинений в одному або кількох випадках, зокрема, через значне збільшення кількості громадян країни, яким відмовляють у в'їзді або які залишаються на території ЄС довше обумовленого, значне збільшення необґрунтованих клопотань про надання притулку, зменшення співробітництва з реадмісію (повернення мігрантів), або збільшення ризиків або безпосередня загроза державній політиці чи внутрішньої безпеки, пов'язана з громадянами третіх країн.

За новими правилами, ініціювати процес призупинення дії безвізового режиму можуть як країни-члени ЄС, так і Європейська Комісія. Після повідомлення держави-члена в ЄК буде один місяць на ухвалення рішення про призупинення дії безвізового режиму для країни терміном до дев'яти місяців. Якщо протягом цього часу ситуація не почне поліпшуватися, ЄК може подати Європарламенту і Єврораді пропозицію про продовження дії відмови у безвізовому режимі для конкретної країни ще на 18 місяців.