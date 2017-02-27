Політика

14:09 27.02.2017

Клімкін візьме участь у роботі 34-ї сесії Ради ООН з прав людини

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін 27-28 лютого візьме участь у роботі 34-ї сесії Ради ООН з прав людини.

Згідно з оприлюдненою у понеділок інформації на сайті МЗС України, виступ П. Клімкіна в рамках роботи сегмента високого рівня заплановано на другу половину дня 28 лютого.

Крім того, за ініціативою України, в рамках роботи сегмента відбудеться захід "Ситуація в сфері прав людини в Криму", співорганізаторами якого є також Литва і Латвія. У МЗС повідомили, що захід має на меті привернути увагу до проблеми окупації Криму, а також необхідність рішучих кроків міжнародного співтовариства в питанні примусу Росії виконувати резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 71/205 "Стан з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)".

У МЗС також розповіли, що у П. Клімкіна також заплановано низку двосторонніх зустрічей з керівниками зовнішньополітичних відомств і високопоставленими особами з системи ООН.

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