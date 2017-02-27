Геращенко і Чубаров на 34-й сесії Ради ООН з прав людини розкажуть про ситуацію в Криму

Міністерство закордонних справ України має намір представити інформацію про права людини в Криму у рамках сегменту високого рівня 34-ї сесії Ради ООН з прав людини, яка відбувається цими днями в Женеві (Швейцарія), повідомляє перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"Я разом із колегами, головою меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим і заступником міністра інформації Еміне Джапаровою візьмемо участь у спеціальному заході ("Ситуація у сфері прав людини в Криму" - ІФ), говоритимемо про порушення прав людину в Криму, про три роки окупації української території РФ", - написала І.Геращенко на своїй сторінці в соцмережі Facebook у понеділок.

За її словами, як співголови на заході "Ситуація у сфері прав людини в Криму" виступають міністри закордонних справ України Павло Клімкін, Латвії Едгар Рінкевич та Литви Лінас Лінкявічус.

І.Геращенко повідомила, що глава українського зовнішньополітичного відомства 28 лютого має намір також виступити і в рамках сегмента високого рівня, в якому беруть участь майже 60 міністрів закордонних справ, керівництво ООН, Верховний комісар ООН з прав людини та інші високопосадовці.